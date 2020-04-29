Uber готовится уволить 20% своих сотрудников

Коронавирусный кризис продолжает наносить сокрушительный урон бизнесу. Сервис перевозок – одна из тех отраслей, которые пострадали больше всего. Поэтому не удивительно, что сервис Uber готовится к серьезному сокращению в штате.

Об этом пишет The Information со ссылкой на собственные источники в компании.

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Решение об увольнении еще окончательно не утвердили, но о нем могут объявить в ближайшие недели.

Детали

Сейчас в Uber готовятся сократить 5 часть от всего штата. Об увольнении могут объявлять поэтапно. Если прогнозы подтвердятся, то работу могут потерять около 5400 человек (общее количество сотрудников компании достигает 27 тысяч человек).

Как известно, ранее компанию покинул главный технический директор Фам Туан, который пришел в Uber в 2013 году. Решение об уходе он принял после того, как стало известно о планируемом сокращении 800 инженеров в отделе, где работают 3800 человек.

Главный офис Uber находится в Сан-Франциско. Приложением пользуются более чем в 700 городах 60 стран мира, в том числе в 7 украинских городах.

Кризис в Bird

Ранее стартап Bird, предоставлявший услуги по аренде электросамокатов, уволил сразу 400 работников. Это случилось еще в конце марта. Сотрудников пригласили на совместную видеоконференцию в Zoom, поскольку все они работали из дома, и объявили об увольнении.

Сотрудникам сообщили, что распространение COVID-19 вызвало негативное влияние на бизнес. Следовательно стартап принял решение сократить ряд должностей в компании.