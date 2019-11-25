Uber потерял право на работу в Лондоне: компания подает апелляцию

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В Лондоне может исчезнуть Uber / wccftech

Компания Uber лишилась лицензии на услуги по перевозке в Лондоне. Юристы уже подали апелляцию на решение департамента транспорта отозвать лицензию. Как минимум до окончания рассмотрения апелляции Uber имеет право осуществлять деятельность в Лондоне.

Решение власти Лондона отозвать лицензию на перевозку у компании Uber довольно опасный прецедент для всей индустрии райдшеринга. Однако причины такого решения власти города на самом деле не в постоянных протестах таксистов, сообщает The Guardian.

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Почему власть Лондона выступила против Uber

Дело в том, что еще в 2017 году власть города выяснила, что более 14 тысяч поездок были осуществлены водителями без оформленного полиса страхования, без прав или вообще с приостановленной лицензией.

В сентябре компании было выдано очередное временное разрешение на два месяца, за которые Uber должна была отчитаться о принятых мерах по выявленным нарушениям. Однако предоставленный компанией отчет совсем не удовлетворил власть города. Поэтому город не продлил лицензию компании на перевозку.

В департаменте транспорта сообщили, что в бизнесе Uber обнаружены "опасные шаблоны", которые вынуждают пассажиров рисковать. Компании не удалось развеять сомнения, что в будущем опасные для пассажиров ситуации не возникнут.

Мэр Лондона Садик Хан объявил о поддержке этого решения и подчеркнул, что понимает, почему оно принято.

Uber може втратити право на роботу в Лондоні
Жители Лондона могут потерять возможность пользоваться Uber / Bloomberg

Как отреагировали в Uber

Юристы компании подали апелляцию, которую должны рассмотреть в течение 21 дня, после этого, вполне вероятно, что Uber действительно прекратит предоставлять услуги жителям британской столицы.

В руководстве Uber решение об отзыве лицензии назвали "неправильным" и указали, что еще два месяца назад департамент транспорта, оценив новые процедуры, временно продлил лицензию. По данным североевропейского офиса, в Лондоне с Uber работают 45 тысяч водителей, а услугами компании пользуются около 3,5 миллионов человек.

Действующая лицензия Uber заканчивается 25 ноября в 23:59, однако, пока суд не рассмотрит апелляцию, компания продолжит оказывать услуги по перевозке.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Великобритания Uber Лондон Авто IT-бизнес
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