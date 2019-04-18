Ubisoft бесплатно раздает игру Assassin's Creed Unity с 3D-картой Нотр-Дама

Компания Ubisoft решила оказать финансовую помощь для реставрации храма Нотр-Дам, который пострадал в результате пожара. К тому же, издатель игр сделал приятный подарок для геймеров.

Что известно о пожаре в Нотр-Даме? Напомним, вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул масштабный пожар. Вероятно, возгорание произошло из–за реставрационных работ, однако точную причину пока не сообщают.

Читайте также: Игра GTA VI станет эксклюзивом PlayStation 5

В результате пожара обрушился шпиль и часть крыша. По информации французских СМИ, огонь распространился на одну из культовых прямоугольных башен храма. Кроме того, сильный пожар охватил крышу здания.



Что известно о других культурных трагедиях подобного масштаба: инфографика

Помощь в реставрации собора. Сразу несколько инвесторов и миллиардеров объявили о своей готовности помочь реставрации легендарного собора в Париже. В частности, 200 миллионов евро выделил Бернар Арно и его группа компаний LVMH, которая владеет брендом Louis Vuitton.

Еще по 100 миллионов евро пожертвовали Франсуа-Анри Пино – владелец футбольного клуба "Ренн" и французская транснациональная нефтегазовая корпорация Total. О своей готовности помочь объявил и генеральный директор Apple Тим Кук, однако сумму пожертвований не уточнил.

Кроме того, из бюджета Парижа выделят 50 миллионов евро на реставрацию здания. Французский футбольный клуб ПСЖ инициирует сбор средств среди болельщиков во всем мире на восстановление собора Парижской Богоматери после пожара. В целом, на данный момент, на реставрацию Нотр-Дама уже собрали 700 миллионов евро.

Читайте также: Microsoft представила бесплатную игру Forza Street на PC, iOS и Android

Реакция Ubisoft. Как сообщается на официальном сайте в благородной миссии решила присоединиться и компания Ubisoft. Она пожертвует 500 тысяч евро на восстановление собора.

Кроме того, приятный сюрприз получили и геймеры. Чтобы позволить всем оценить собор Парижской Богоматери, Ubisoft запустила бесплатную раздачу игры Assassin's Creed Unity. Акция пройдет с 17:00 17 апреля до 10:00 25 апреля (по местному времени пользователей). Чтобы получить многоязычную версию, стоит заходить под VPN.

Трейлер игры Assassin's Creed Unity – смотрите видео

Отметим, Assassin's Creed Unity не зря пришла игрокам в голову после трагедии. События в этой части разворачиваются в Париже, а виртуальный Нотр-Дам пусть и не может похвастаться стопроцентной исторической достоверностью, все равно впечатляет своим размахом и красотой. В Unity можно изучить Нотр-Дам так, как этого никогда бы не вышло в реальной жизни. Например, забраться на крышу, повисеть на знаменитых гаргульях или заглянуть во все уголки внутри храма. В конце концов, художники Ubisoft составили подробную интерактивную 3D-карту собора.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно