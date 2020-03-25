Ubisoft бесплатно раздает игры: детали

В последнее время распродажи и бесплатные раздачи стали уже чем-то обыденным. Сервисы цифровой дистрибуции стараются из всех сил развлечь публику, которая сидит дома. Не стал исключением и магазин Ubisoft.

Какие игры можно получить бесплатно

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На днях магазин Uplay затеял акцию, в рамках которой геймеры могут абсолютно бесплатно пополнить свои библиотеки тремя неплохими тайтлами.

Хедлайнером раздачи стал платформер Child of Light. Игра дебютировала в 2014 году и вышла на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U и еще на нескольких портативных консолях.

Трейлер игры Child of Light – смотрите видео

Ее очень тепло приняла как пресса, так и геймеры: ее рейтинг на Metacritic варьируется от 74 до 89 баллов в зависимости от платформы.

Скачать Child of Light можно по ссылке. Раздача продлится до 28 марта.

Еще две бесплатные игры, которые предлагает магазин Ubisoft, – это образовательная Rabbids Coding и автобатлер Might & Magic Chess Royale.

Другие акции

Со всеми выгодными предложениями магазина можно ознакомиться по этой ссылке. Кроме раздачи, в Uplay позволяют бесплатно опробовать такие хиты, как The Crew 2, Tom clancy's Ghost Recon Wildlands, Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising и Tom clancy's The Division.

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