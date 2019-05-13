Ubisoft официально анонсировала игру Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint: трейлер и сюжет

Компания Ubisoft официально анонсировала игру Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint. Разработчики опубликовали сразу два трейлера: релизный и гемплейный.

Сюжет. Как сообщает Overclockers, в Ghost Recon Breakpoint игроки будут снова бороться за бойцов отряда "Призраки".

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Действие игры переносится на секретный остров Ауро, где сочетаются дикая природа и передовые технологии. Последнее – заслуга компании по выпуску дронов Skell Technology, которая работает на этом острове.

Остров Ауро и Skell Technology захватывают "Волки" – группа бывших спецназовцев и членов отряда "Призраки". Наемниками руководит Коул Уокер (в исполнении актера Джона Бернтала). Захватчики заставляют производителя дронов сделать из своих устройств передовые машины для убийства. На ликвидацию "Волков" отправляют, естественно, отряд "Призраков".

Релизный трейлер игры Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint – смотрите видео

Геймплей. В Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint добавили усталость солдат, суммирование эффектов ранений, сложный ландшафт, новые тактические механики и свежий набор боевых приемов.

Также добавят больше элементов стелса: солдаты смогут надевать камуфляж и сливаться с местностью, а также прятать тела убитых. На привалах можно изменить оружие, класс и другие параметры персонажа.

Трейлер геймплея Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint – смотрите видео

Помимо основной сюжетной компании, где можно играть вчетвером, появится и PvP-режим. После релиза разработчики добавят кучу контента и новый режим рейдов.

Дата выхода. Кооперативный шутер Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint выйдет 4 октября 2019 года на ПК, Xbox One и PS4.

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