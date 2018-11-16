Ubisoft устраивает "бесплатные выходные" в игре Tom clancy's Rainbow Six Siege

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Ubisoft устраивает "бесплатные выходные" в игре Tom clancy's Rainbow Six Siege
Ubisoft устраивает "бесплатные выходные" в игре Tom clancy's Rainbow Six Siege / Фото из свободных сетей

Игра Tom clancy's Rainbow Six Siege от компании Ubisoft вскоре станет официально доступной для всех желающих. Шутер довольно часто появляется в свободном доступе и разработчики решили в очередной раз порадовать фанатов, устроив "бесплатные выходные".

Об этом сообщает 4PDA.

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Скоро в Rainbow Six Siege появится новая карта и два оперативника из королевства Марокко, и в честь такого события Ubisoft по традиции приглашает всех взглянуть на свое творение. Бесплатные выходные начнутся 15 ноября, однако для каждой платформы время старта и окончания акции, а также условия участия в ней несколько отличаются.

Советуем внимательно ознакомиться с информацией на официальном сайте. Те, например, кто предпочитает компьютеры, смогут попасть в игру уже в 20:00 (по киевскому времени), а 18 ноября в 23: 00 (по киевскому времени) с ней попросят расстаться.

Новобранцы получат доступ ко всему контенту. Это многочисленные карты, режимы, 20 оперативников на любой вкус и возможность сыграть со своими друзьями.

Трейлер Tom clancy's Rainbow Six Siege – смотрите видео

 

Во время акции, Siege можно будет приобрести со скидкой в щедрые 70%. Весь достигнутый во время бесплатных выходных прогресс сохранится, так что начинать с нуля не придется – можно будет сразу броситься в самую гущу битвы.

Что такое Tom clancy's Rainbow Six Siege?Это тактический шутер от первого лица, разработанный Ubisoft для Microsoft Windows, Xbox One и PlayStation 4. Игра была анонсирована Ubisoft 9 июня 2014 на E3 и выпущена 1 декабря 2015 года. Проект стал преемником закрытого Patriots.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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