Ученые нашли на Марсе идеальное убежище для колонистов

Безопасных мест для жизни на Марсе нет, но исследователи из Центра планетарных исследований США нашли район, где колонисты могли бы построить просторное, теплое, а главное – защищенное от метеоритов и радиации убежище. Речь идет о лавовых трубках на равнине Эллада в южном полушарии.

Если проблему воды, пищи и кислорода NASA научилось решать, то с радиацией куда сложнее. Полностью оградить от нее жилые модули непросто. Авторы нового исследования предлагают использовать особенности ландшафта Марса для создания безопасного убежища для колонистов, рассказывает Life Science.

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Где на Марсе могут жить люди

Исследователи выбрали равнину Эллада, самую глубокую низину планеты. У нее есть ряд преимуществ. Во-первых, относительно низкий уровень радиации благодаря плотному слою атмосферы, чем в других районах. А во-вторых, на северо-востоке равнины возвышается Адриатическая гора – потухший вулкан с многочисленными полостями, образованными неравномерно застывающей лавой.

Рассматривая снимки, сделанные орбитальными зондами, ученые обнаружили вокруг горы несколько таких лавовых трубок, которых на Марсе, из-за пониженной гравитации, гораздо больше, чем на Земле.



Обнаруженные отверстия на поверхности Марса, где могли бы поселиться люди

Расчеты показали, что живя внутри этих отверстий, колонисты получали бы всего 61,64 мкЗв/день – примерно столько же, сколько они получали бы, если бы им несколько раз в день делали снимок зубов. Это в пять раз меньше, чем на поверхности равнины.

Кроме того, если такую трубку запечатать и нагреть, то внутри вполне можно будет жить, а по размеру они намного превосходят жилые модули, которые только можно привезти с собой из Земли. Также они защитят от микрометеоритов, колебаний температуры и потенциально опасных веществ в марсианской пыли.

Еще одно подходящее для высадки астронавтов на Марсе место предложили планетологи NASA. Его плюс – в достаточном количестве воды, пригодной как для питья, так и для изготовления топлива для обратного полета.

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