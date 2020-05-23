Ученые создали электрохимический глаз, способный различать буквы

Ученые из Гонконгского университета науки и технологии представили прототип искусственного электрохимического глаза. Его строение и принцип работы аналогичны обычному человеческому глазу.

В отличие от обычных камер, которые значительно превосходят бионический глаз в детальности восприятия, светочувствительные элементы в нем расположены на вогнутой сферической поверхности. Именно это существенно улучшает его угол обзора и глубину резкости. Соответствующую работу ученые опубликовали в журнале Nature.

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Как работает человеческий глаз

Свет, падающий на поверхность глаза, проходит через систему линз в хрусталике и попадает на рецепторы в сетчатке. Именно они и преобразуют свет в нейронные сигналы, которые далее попадают в мозг. Благодаря вогнутой полусферической форме сетчатки человеческий глаз обладает широким углом обзора в 150-160 градусов и лучшей способностью к фокусировке.

Что сделали ученые из Гонконга

В своей модели ученые создали искусственную сетчатку из оксида алюминия, на которую нанесены датчики из перовскита – материала, который широко применяется при создании солнечных батарей. Хрусталик в этой модели заменили на обычную линзу, стекловидное тело – на ионный электролит. В качестве соединителей сетчатки с мозгом ученые применили провода из галлия и индия.

По размеру искусственный глаз получился примерно таким же, как и обычный глаз взрослого человека. Впрочем, есть одно существенное отличие. Для его работы требуется внешний источник питания.

На что способен такой глаз

В рамках испытаний устройство смогло распознать буквы I, В, А и Е. Качество передаваемого им изображения пока крайне низкое – примерно 100 пикселей (у человеческого глаза около 100 миллионов отдельных фоторецепторов, хотя не все они работают независимо друг от друга).



Искусственный глаз распознает некоторые буквы / LETA

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Однако по некоторым параметрам искусственный глаз уже превосходит человеческий. Например, он реагирует на изменения в освещении в течение 30-40 миллисекунд, а не 40-150.

Авторы работы отмечают, что в будущем технология может быть использована при создании гуманоидных роботов и для разработки улучшенных протезов.