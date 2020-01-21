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Ученые будут добывать кислород из лунного грунта

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Ученые будут добывать кислород из лунного грунта / Unsplash

Ученые создали завод для производства кислорода из лунного грунта. Инжеры представили работающую установку, которая поможет обеспечить кислородом будущие колонии на Луне.

Что известно о заводе

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Завод открыли в лаборатории материалов и электрических компонентов Европейского космического агентства (ESA), расположенной в городе Нордвейк в Нидерландах. В качестве сырья используется искусственный аналог лунного грунта, который на 40-45% состоит из кислорода, говорится на официальном ESA.

Как добывают кислород

Для высвобождения кислорода из реголита используется метод электролиза в расплавленных солях. Порцию лунного грунта опускают в ванну с расплавом солей кальция хлорида, нагретого до температуры 950 градусов. Пропуская через этот раствор ток, кислород из реголита переходит в расплав и собирается на одном из электродов.

Продукт, оставшийся от реголита, также полезен, так как представляет собой сплав металлов.

Задача ученых

Теперь перед учеными стоит задача создать прототип завода, который способен автономно работать на Луне. Они собираются представить его к середине десятилетия.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Космос Луна Новости Техно Разработки
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