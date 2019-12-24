Ученые дали планетам очень необычные названия

За последние 30 лет ученые обнаружили около 4 000 экзопланет. Большинство из них получили сложные названия, которые скорее напоминают шифр. Однако Международный астрономический союз при поддержке 112 стран подобрал понятные названия для более сотни планет и звезд.

В голосовании приняли участие около 100 тысяч человек из 112 стран. Они предлагали свои названия, а оргкомитет, выбрав наиболее интересные варианты, вынес их на голосование для широкой общественности. В результате звездное небо стало не таким скучным и однообразным, сообщает CNET.

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Какие новые имена получили планеты

Названия в честь книг, мифов, фильмов и прочего

Звезда HD 16175 получила название Buna, что по-эфиопски означает "кофе". Гигантская планета, которая вращается вокруг последней, теперь называется Abol или "Абол" – первая порция в традиционной Эфиопской кофейной церемонии.

Колумбия переименовала звезду HD 93083 в "Макондо", в честь деревни из романа "Сто лет одиночества". Одна из планет, которая вращается возле "Макондо", теперь называется "Мелькиадес", также взятого из этой книги.

HAT-P-14 в созвездии Геркулеса получила имя "Франц", а соседняя планета переименована в "Сисси" – по имени героя и героини австрийского фильма "Сисси", который вышел на экраны в 1955 году.

HAT-P-38 получила от финнов имя "Хорна", означающее "ад", а планета вблизи нее - "Хииси", как олицетворение злых духов.

Звезда BD+ 14 4559 теперь называется "Солярис". Также теперь есть планета по имени "Бран", которую ирландцы назвали в честь героя народных легенд.

Неприметная планета HD 73534 b стала называться "Друкюль", что означает "Земля громового дракона" в переводе на язык народа Бутана. Небесное тело, вокруг которого вращается "Друкюль", получило имя "Гакиид" – "Счастье".

Экзопланету HD 136418 b канадцы переименовали в "Авасис" – "Ребенок". Недалеко от них ушли австралийцы, которые переименовали HD 38283 в Boon wurrrung, что означает "Для ребенка". Гигантская звезда, вокруг которой вращается "Ребенок", получила имя "Яньян" – "Мать".

Названия в честь выдающихся мест

Некоторые объекты были названы в честь известных мест на Земле. Например, Victoriapeak и Lionrock получили имена в честь знаковых вершин Гонконга. Также на звездном небе появились "Петра" и "Вадирум".

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Ливан выбрал для одной из планет имя "Бейрут", а США назвали звезду HD 17156 и планету возле нее "Нушагак" и "Мульчатна" – в честь рек на юго-западе Аляски, известных своим диким лососем.

Россия переименовала звезду HAT-P-3 в "Домбай" – горную территорию в Карачаево-Черкесии. Планету, которая теперь вращается вокруг "Домбая", будут называть "Теберда" – это горная река в регионе Домбай со стремительным потоком воды, что символизирует быстрое движение планеты вокруг своей звезды.

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