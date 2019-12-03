Ученые ищут свет от первых звезд во Вселенной

Команда ученых, которая работает над австралийским радиотелескопом Murchison Widefield Array (MWA), начала поиск первых звезд, которые сформировались после Большого взрыва. Речь идет не о самих светилах: астрономы ищут следы нейтрального водорода, который взаимодействовал с ними на этапах становления Вселенной.

Как формировались звезды после Большого взрыва

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Согласно общепринятой теории, сразу после Большого взрыва Вселенная была очень горячей для того, чтобы в ней могли сформироваться атомы. А это в свою очередь исключало формирование звезд, сообщает Universe Today.

Спустя примерно 377 тысяч лет Вселенная достаточно остыла, чтобы образовался нейтральный водород и немного гелия. Когда первые атомы начали объединяться в структуры типа звезд, карликовых галактик и квазаров, их свет распространялся по Вселенной, реионизируя нейтральный водород, который и стал объектом поиска группы исследователей.

Что и как ищут исследователи

Для поиска первичного нейтрального водорода, "заряженного" первыми звездами, ученые изменили конфигурацию радиотелескопа, введенного в эксплуатацию в 2013 году. Его 2048 антенн скомпоновали в 256 ячеек вместо начальных 128.

Сначала длина волны излучения такого водорода составляла 21 сантиметр, но с расширением Вселенной она выросла до двух метров. Сейчас такие сигналы легко теряются среди излучения от природных и техногенных источников.

Все из этих источников на много порядков сильнее, чем сигнал, который мы пытаемся поймать. Даже сигнала FM-радио, который отбился от самолета и прошел через датчики телескопа, достаточно для "загрязнение" данных,

– отмечают астрономы.

Сколько понадобится времени ученым

Для фильтрации сигналов исследователи используют суперкомпьютер Correlator, но сколько времени может понадобиться для достижения цели, они не сообщают.

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