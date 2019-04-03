Ученые могут показать первый снимок черной дыры
Существует высокая вероятность того, что ученые, которые уже два года занимаются исследованием гигантской черной дыры в центре нашей галактики, смогли узнать о черных дырах то, чего никто до сих пор не знал. Известно, что они использовали для исследования мощнейший телескоп мира размером с Землю.
Что известно об исследовании
В 2017 году ученые запустили исследовательскую миссию. Они стремились сделать первое фото горизонта событий черной дыры. Для этого ученые объединили все телескопы мира в один мощный телескоп. По своим размерам он был похож на нашу планету. Сообщили в Newsweek.
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За весь период наблюдений телескоп собрал более одного петабайта данных. В целом команда исследователей 10 дней наблюдала за радиоисточником в центре нашей галактики – Стрелком А. Он расположен на расстоянии 25 640 световых лет от Земли.
Полученную информацию передали двум исследовательским инстанциям: Хейстакской обсерватории Массачусетского технологического института и Института радиоастрономии Макса Планка в Германии. После этого данные обрабатывали с помощью мощных суперкомпьютеров.
Увидим ли мы снимки черной дыры
В Европейской южной обсерватории и Национальном фонде науки США заявили, что ученые готовятся "представить новаторский результат работы EHT". И хотя дальнейшие детали пока неизвестны, но вероятность того, что ученые представят фотографию черной дыры действительно есть.
Черная дыра
Пресс-конференцию относительно попытки сделать первый в мире снимок черной дыры будут проводить в США, Чили, Бельгии, Испании, Японии, Китае и на Тайване одновременно.
Какое значение имеет исследование
Если у ученых действительно появится реальный снимок черной дыры, они смогут лучше понять природу таких космических тел, а также проверить общую теорию относительности, теории квантовой механики и тому подобное.
Наблюдения позволят нам отсортировать все самые сумасшедшие теории о черных дырах. А их немало. Благодаря данным из этого проекта мы сможем узнать то о черных дырах, чего мы не знали никогда,
– сказал участник проекта Гопал Нараянан.
К слову, недавно космический аппарат Hubble запечатлел процесс распада астероида (6478) Gault. Астероид заметили в 1988 году в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Он был размещен на расстоянии 344 миллионов км от Солнца.