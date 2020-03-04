Ученые нашли нового кандидата на место темной материи

Физики из Англии опубликовали первое исследование, в котором дали оценку новому кандидату на темную материю. Их гипотеза интересна тем, что не требует введения никаких новых для науки концепций.

До 80% Вселенной состоит из темной материи, но несмотря на многие десятки лет исследований, ее происхождение остается загадкой. Хотя непосредственно увидеть ее невозможно, ученые узнали о ее существовании, наблюдая за взаимодействием гравитации с видимой материей – звездами и планетами, пишет Phys.org.

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Детали исследования

Физики-ядерщики из Университета Йорка предложили новую кандидатуру на звание этой таинственной материи – частицы, которую они недавно открыли: гексакварк d* (2380). Она состоит из шести кварков – фундаментальных частиц, которые обычно соединяются в тройку, образуя протоны и нейтроны. Важно то, что шесть кварков в d* составляют бозон. Это означает, что множество гексакварков могут сочетаться самыми разнообразными способами, не только в виде протонов и нейтронов.

Авторы исследования предполагают, что после Большого взрыва, во время охлаждения и расширения Вселенной, гексакварки d* могли сгруппироваться в большом количестве и создать пятое состояние вещества – конденсат Бозе-Эйнштейна.

Происхождение темной материи во Вселенной – один из самых больших вопросов в науке, один из тех, которые пока остаются без ответа. Наши первые вычисления показывают, что конденсаты d* – подходящий кандидат на темную материю. Этот результат особенно интересен тем, что не требует введения никаких новых для физики концепций,

– пояснил один из авторов исследования профессор Уоттс.

К слову, судя по результатам компьютерного моделирования, проведенного физиками из Германии и Чехии, темной материи может вообще не существовать. Если внести коррективы в законы гравитации Ньютона, то для объяснения возникновения Вселенной эта концепция оказывается не нужна.

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