Ученые нашли способ ускорить 3D-печать человеческих тканей

Существующие сейчас етодики 3D-печати человеческих тканей имеют значительный недостаток – процесс занимает много времени. Однако ученые из Венского технологического университета разработали новую методику, которая позволяет ускорить процесс печати в несколько раз.

Особенности нового процесса печати тканей. Для нового процесса биопечати с высоким разрешением нужны специальные "биочернила" с ячейками, которые можно встраивать в трехмерные рамки, напечатанные с точностью до микрометра, сообщает Tech Radar.

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Как заявляют ученые, в основе их способа 3D-печати лежит двухфотонный метод полимеризации, который подходит для создания сверхтонких трехмерных структур с высокой точностью.

Перспективы новой технологии. По словам профессора Александра Овсяникова, использование трехмерных структур позволяет изучать поведение в очагах с недостижимой ранее точностью. Это открывает возможности для изучения распространения болезней, а с использованием стволовых клеток можно даже производить ткани по индивидуальному заказу.

Другой важной особенностью новой методики биопечати помимо высокой точности будет ее скорость. Ученые отмечают, что смогли достичь 3D-печати на скорости более 1 метра в секунду. По их словам, биопринтование имеет большие перспективы и за пределами медицины.

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