Ученые научили искусственный интеллект оральному сексу

Анонимные специалисты по машинного обучения написали "статью про минет", чтобы создать девайс для орального секса. Инженерам удалось создать Autoblow AI, которая использует искусственный интеллект для большей реалистичности минетов.

Как сообщает Habr, секс-игрушка для пользователей с пенисом, состоит из резинового рукава и расположенного внутри корпуса электродвигателя, и пытается имитировать оральный секс.

Читайте также: Искусственный интеллект создает фото котов: выглядят они жутко

Ее кампания в Indiegogo была запущена на прошлой неделе и быстро достигла своей цели в 50 тысяч долларов. Ее главное преимущество над предыдущей моделью, Autoblow 2, выпущенной в 2014 году – это алгоритм машинного обучения, который "постоянно меняет технику", чтобы удовлетворить пользователя новыми способами.

Вместо повторяющихся, механических движений, этот "режим искусственного интеллекта" обещает воссоздать сложные и непредсказуемые движения настоящего, человеческого минета.



Как выглядит Autoblow AI

Чтобы сделать это, компания попросила команду из шести человек пересмотреть и аннотировать 109 часов порно и наняла специалистов по машинному обучению, чтобы создать модель, которая обработала эти данные и транслировала их в то, что делает игрушка. Вся работа заняла три года.

Результатом исследования стала "Статья про минет", исследование, наполненное сексуальными – или хотя бы теми, которые имеют отношение к сексуальной теме – алгоритмическими исследованиями.

В этой работе мы стараемся количественно описать "общие" или "типичные" движения в оральном сексе, выполняемых на мужчинах,

– говорится в статье.

Таким образом, исследователи "придумали" себе мир, где интерактивная порнография и секс-игрушки могут быть улучшены с помощью искусственного интеллекта, но это произойдет не одномоментно.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно