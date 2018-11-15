Ученые обнаружили холодную планету вблизи Солнца

Астрономы обнаружили планету вблизи звезды Бернарда, которая расположена на расстоянии 6 световых лет от Земли. Новый объект – это "сверхземля", которая имеет массу в 3,2 раза больше, чем наша планета, однако температура на ней настолько низкая, что не оставляет никаких шансов на ее пригодность к жизни.

Об этом сообщается в журнале Nature.

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Ранние попытки найти вблизи звезды Барнарда признаки существования планеты заканчивались неудачей. Открытие удалось сделать при объединении усилий двух проектов – Red Dots и CARMENES, которые занимаются поиском небольших экзопланет в маломассивных и близко расположенных к Земле звезд.

Ранее в рамках проекта Red Dots удалось отыскать планету у ближайшей к Солнцу звезды – Проксима Центавра. В наблюдениях было задействовано несколько наземных телескопов по всему миру, в том числе спектрографы HARPS и UVES, которые установлены на телескопах в обсерватории Ла Силла и Паранал и являются мощными средствами поиска экзопланет. Поиск велся с помощью метода лучевых скоростей.

В результате было с высокой вероятностью доказано, что вокруг звезды на расстоянии, равном примерно 0,4 астрономических единицы, вращается экзопланета с массой около 3,2 массы Земли. Год на ней длится 233 земных дня, а температура ее поверхности близка к -170 градусам Цельсия, потому, что планета лежит вблизи снеговой линии, за которой летучие вещества находятся в замороженном состоянии. Это означает, что на ней не могут существовать формы жизни, известные на Земле.

Что такое звезда Бернарда? Красный карлик, который оказался самой близкой к Солнцу одиночной звездой (Проксима Центавра ближе, но она – часть тройной системы) открыл в начале XX века американский астроном Эдвард Барнард. Ее назвали "летящей", поскольку у нее самая высокая скорость на небесной сфере не считая Солнца – она смещается на 10,36 угловой секунды в год. Масса звезды Барнарда составляет 0,17 массы Солнца, и она старше нашей звезды в два раза, она малоактивная и очень тусклая, светимость звезды составляет около 0,0004 солнечной.

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