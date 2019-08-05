Ученые обнаружили интересный факт о Млечном пути

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Интересные факты о Млечном Пути
Интересные факты о Млечном Пути / universe

Польские ученые предполагают, что Млечный путь имеет совсем другую форму, чем та, к которой все привыкли. По крайней мере, об этом свидетельствует последнее исследование астрономов из Варшавского университета.

Новое исследование показало, что галактика Млечный Путь имеет изогнутую и скрученную форму, а не плоскую, как считалось ранее, сообщает BBC.

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Анализ самых ярких звезд в галактике показывает, что они не лежат в плоской плоскости, как показано в академических текстах и научно-популярных книгах. Астрономы из Варшавского университета предполагают, что он, возможно, изменил привычную форму из-за прошлых взаимодействий с близлежащими галактиками.


Новая трехмерная карта опубликована в журнале Science

Популярное изображение Млечного пути, как плоского диска, основано на наблюдении за 2,5 миллионами звезд из 2,5 миллиарда тех, которые вероятно наполняют галактику. Поэтому его художественное изображение – это грубое обобщение реальной формы. Внутренняя структура и история Млечного Пути еще не очень понятна, отчасти потому, что измерять расстояния до звезд во внешних районах нашей галактики чрезвычайно трудно, 
говорит доктор Дорота Шкроврон из Варшавского университета.

Как проходило исследование

Чтобы получить более точную картину, доктор Скоурон и ее коллеги измеряли расстояния некоторых самых ярких звезд Млечного Пути, называемых переменными звездами цефеиды. Это массивные и молодые звезды, которые горят в сотни, если не в тысячи раз ярче, чем наше Солнце. Они могут быть настолько яркими, что их можно наблюдать на самом краю галактики.

Мало того, они также пульсируют через равные промежутки времени со скоростью, которая непосредственно связана с их яркостью.

Большинство звезд были определены экспериментом оптического гравитационного линзирования (OGLE) в обсерватории Лас Кампанас (LCO) в южной чилийской пустыне Атакама. Член команды OGLE Пшемек Мроз отметил, что результаты были удивительными.

чумацький шлях
Варшавский телескоп и цефеиды Млечного Пути, выявленные по результатам OGLE

Наши результаты показывают, что Галактика Млечного Пути не является плоской. Она вытянута и скручена далеко от галактического центра. Искривление, возможно, произошло из-за прошлых взаимодействий со спутниковыми галактиками, межгалактическим газом или темным веществом (невидимый материал, присутствующий в галактиках, о которых мало известно), 
– рассказывают ученые. 

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