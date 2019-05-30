Ученые обнаружили экзопланету, существование которой считали невозможным

Астрономы обнаружили новую необычную экзопланету. По размерам она напоминает Нептун, но расположена она значительно ближе к своей звезде. Интересно, что ранее исследователи считали, что это невозможно.

Как информирует "Популярная механика", планета получила название NGTS-4b.

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Что еще известно. Эта планета на 20% меньше Нептуна, но в три раза больше Земли и в 20 раз тяжелее. Температура ее поверхности достигает тысячи градусов Цельсия. Она делает оборот вокруг своей звезды за 1,3 земных дня.

NGTS-4b оказалась очень уникальной планетой

Как сообщили ученые, это первая планета таких размеров, которая была найдена так близко к звезде в так называемой "нептуновской пустыни". В этом регионе объекты подвергаются воздействию излучения, поэтому большинство планет не может сохранить свою газовую атмосферу. Однако, в NGTS-4b она есть.

Как планете удалось сохранить атмосферу? Как предполагают ученые, NGTS-4b оказалась в "нептуновський пустыни" недавно. Еще один вариант – планета была столь велика, что ее атмосфера просто до сих пор находится в процессе испарения.

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