Ученые обнаружили кислород за пределами Млечного Пути
Во время исследования космоса на протяжении веков ученые предположили, что в внеземных галактиках может быть кислород, который необходим для жизни. Правда найти его не удавалось. Однако новое исследование Шанхайской астрономической обсерватории подтверждает давнюю теорию.
Распространенность кислорода
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В земной биосфере кислород признан самым распространенным химическим элементом. Так, наша планета примерно наполовину состоит из кислорода.
Во Вселенной же он уступает водороду и гелию. Несмотря на такую высокую распространенность, астрономам не удавалось обнаружить его присутствие за пределами нашей галактики.
Результаты нового исследования
Ученому Цзюньчжи Вану и его коллеге из Шанхайской астрономической лаборатории все же удалось найти кислород в галактике Маркарян 231, расположенной на расстоянии 580 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.
В исследовании использовались радиотелескопы NOEMA и IRAM 30m, которые помогли впервые обнаружить молекулярный кислород за пределами Млечного Пути.
Ученые предполагают, что большая часть кислорода во Вселенной находится в форме льда. Однако в активном регионе галактики Маркарян 231 этот химический элемент высвобождается и образует молекулы.
Где еще обнаружили кислород
Ранее молекулярный кислород был обнаружен лишь в пределах галактики, в которой расположена Земля: в Облаке Ро Змееносца и вблизи Туманности Ориона.
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