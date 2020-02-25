Ученые обнаружили кислород за пределами Млечного Пути

Во время исследования космоса на протяжении веков ученые предположили, что в внеземных галактиках может быть кислород, который необходим для жизни. Правда найти его не удавалось. Однако новое исследование Шанхайской астрономической обсерватории подтверждает давнюю теорию.

Распространенность кислорода

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В земной биосфере кислород признан самым распространенным химическим элементом. Так, наша планета примерно наполовину состоит из кислорода.

Во Вселенной же он уступает водороду и гелию. Несмотря на такую высокую распространенность, астрономам не удавалось обнаружить его присутствие за пределами нашей галактики.

Результаты нового исследования

Ученому Цзюньчжи Вану и его коллеге из Шанхайской астрономической лаборатории все же удалось найти кислород в галактике Маркарян 231, расположенной на расстоянии 580 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.

В исследовании использовались радиотелескопы NOEMA и IRAM 30m, которые помогли впервые обнаружить молекулярный кислород за пределами Млечного Пути.

Ученые предполагают, что большая часть кислорода во Вселенной находится в форме льда. Однако в активном регионе галактики Маркарян 231 этот химический элемент высвобождается и образует молекулы.

Где еще обнаружили кислород

Ранее молекулярный кислород был обнаружен лишь в пределах галактики, в которой расположена Земля: в Облаке Ро Змееносца и вблизи Туманности Ориона.

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