Ученые обнаружили непонятную черную дыру в нашей галактике: что с ней не так

Благодаря новому методу поиска международная команда ученых обнаружила черную дыру звездной массы в 70 раз большей, чем наше Солнце. Проблема в том, что согласно общепринятой модели эволюции звезд – это невозможно, по крайней мере, в нашей галактике.

До сих пор считалось, что масса отдельной черной дыры звездной массы в нашей галактике не может превышать массу Солнца более чем в 20 раз. Открытие команды астрономов под руководством коллег из Китая поставило это утверждение под сомнение, пишет Phys.

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Профессор Лю Цзифен обнаружил в 15 тысячах световых лет от Земли, черную дыру масса которой в 70 раз превышает Солнце. Она получила название LB-1.

Черные дыры такой массы не должны существовать в нашей галактике, согласно с большинством современных моделей звездной эволюции. Мы думали, что наиболее массивные звезды с химическим составом, типичным для нашей галактики, приближаясь к смерти, должны терять газ, создавая потоки мощного звездного ветра,

– заявил профессор.

Он утверждает, что звезды не могут оставлять таких массивных останков. Однако, LB-1 в два раза массивнее, чем считалось возможным. Теперь теоретикам придется постараться, чтобы объяснить, как так произошло.

Новый метод поиска

До недавнего времени черные дыры звездной массы можно было обнаружить, лишь когда те поглощали газ из соседней звезды. Этот процесс сопровождается активным рентгеновским излучением, которое можно легко зафиксировать с Земли.

Однако подавляющее большинство таких объектов не участвуют в таких процессах и до сих пор оставались незамеченными. С появлением китайского LAMOST, крупнейшего на сегодня спектроскопа, картина изменилась. Астрономы получили возможность наблюдать за звездами, которые притягиваются к невидимым объектам.



Спектроскоп LAMOST / wikipedia

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