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Ученые обнаружили самое яркое явление в истории Млечного пути

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/ unsplash

Не так давно в центре нашей галактики взрывались десятки тысяч звезд. Это явление сопровождалось выбросом большого количества энергии и было захватывающим зрелищем. А теперь ученые обнаружили не менее интересные особенности нашей галактики.

Что известно о новом открытии

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В результате наблюдений с помощью чилийского телескопа ученые обнаружили, что в центре Млечного пути всего один миллиард лет назад, что по космическим меркам – совсем недавно, около 100 тысяч звезд взорвались, превратившись в сверхновые, говорится в опубликованном исследовании.

Эта ослепительная гибель была, вероятно, одним из самых ярких событий в истории Млечного пути,
– заявил астроном из Института астрономии имени Макса Планка в Германии Франсиско Ногерас-Лара.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в Млечном пути, который сформировался примерно 13 миллиардов лет назад, были периоды активности сверхновых и периоды звездного затишья, когда звезды образуются и умирают гораздо реже.

Значение открытия

Хотя этот интенсивный период звездообразования произошел много лет назад, до того, как на Земле возникли сложные формы жизни, он все же "оставил видимый отпечаток" в центре Млечного пути. Команда ученых смогла обнаружить этот отпечаток с помощью прибора HAWK-I на Большом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили.

Чтобы заглянуть сквозь пыль в ядро ​​Млечного пути, использовались волны, близкие по своей длине к инфракрасным, что позволило "обнажить" период звездной активности.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Космос
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