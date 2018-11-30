Ученые определили "золотую эпоху" Вселенной

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Ученые определили "золотую эпоху" Вселенной
Ученые определили "золотую эпоху" Вселенной / cs.wikipedia.org

Астрономы изучили историю внегалактического фонового излучения Вселенной. Это позволило выяснить, что Вселенная уже давно прошла через максимум рождения новых звезд.

Об этом пишет naked-science.

Свет звезд и галактик, которые когда-либо существовали, заполняет Вселенную слабым, но заметным внегалактическим фоновым излучением. Первые светила появились через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Фоновое излучение может взаимодействовать с более недавними образованиями.

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Таким образом астрономы оценили поток исходного фонового внегалактического излучения.

Исследование показало, что пик "звездной" активности Вселенной прошел еще около 10 миллиардов лет назад. Наиболее интенсивное звездообразование происходило около четырех миллиардов лет. С тех пор интенсивность образования новых звезд снижается.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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