Ученые опубликовали крупнейшую в истории базу астрономических исследований

Астрономы из проекта Pan-STARRS опубликовали второй каталог данных, которые собрали за четыре года работы. Его размер составляет 1,6 петабайт и это делает каталог крупнейшей базой астрономических данных, которую когда-либо публиковали.

Первый телескоп системы Pan-STARRS 1 начал систематические наблюдения в мае 2010 года в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра. За четыре года работы телескоп успел понаблюдать 12 раз всю доступную область на небесной сфере, используя 5 различных светофильтров, говорится на сайте Института исследований космоса с помощью космического телескопа.

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Первый каталог астрономических данных. В декабря 2016 года выпустили первичный каталог данных, теперь же Институт исследований космоса с помощью космического телескопа совместно с астрономическим институтом на Гавайях выпустил второй каталог данных Pan-STARRS DR2, содержащий снимки, на которые попали около трех миллиардов отдельных источников, таких как звезды, галактики и другие объекты.

Мозаичное изображение Млечного Пути, составленное из снимков телескопа Pan-STARRS 1

Второй каталог астрономических данных. Общий размер нового каталога составляет 1,6 петабайт, что делает его самой большой когда-либо выпущенной базой астрономических данных и в 30 тысяч раз превышает общий размер всех текстов Википедии.

Каталог доступен для астрономов и наблюдателей со всего мира онлайн, сами данные хранятся в Архиве для космических телескопов имени Барбары Микульской. Изображение с Pan-STARRS DR2 позволяют любому желающему открыть ранее неизвестный околоземной астероид или комету, выявить вспышку сверхновой или проследить за изменением яркости переменной звезды или дальнего квазара.

Что известно о Pan-STARRS?Система Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) будет состоять из четырех телескопов системы Ричи-Кретьена с зеркалами диаметром по 1,8 метра каждый и 1,4-гигапиксельными камерами, расположенными на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи. На данный момент введены в работу два телескопа (PS1 и PS2), еще два находятся в процессе создания.



Цель программы – наблюдение непериодических переменных объектов, таких как вспышки сверхновых, гамма-всплески, метеориты, космический мусор, коричневые карлики, кометы и потенциально опасные для Земли астероиды до 24,5 звездной величины.

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