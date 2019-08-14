Ученые открыли галактику, которая напоминает меч джедая из "Звездных войн": фото

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Ученые открыли галактику, которая напоминает меч джедая из "Звездных войн": фото
/ Фото из открытых источников

Космическая обсерватория Spitzer, которую NASA отправила в космос еще в 2003 году, за время своей работы обнаружила немало интересных и необычных объектов. Одним из таких открытий стала галактика, которая своим видом напоминает меч джедая из фильма "Звездные войны".

Длинный красный луч в центре изображения – галактика NGC 5866, которая расположена в 44 миллионах световых лет от Земли.

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Отчетливые края изображения свидетельствуют, что вокруг галактики – очень плотное кольцо из космической пыли. Она поглощает свет звезд, а затем отражает его, в том числе в инфракрасном диапазоне, в котором и был сделан снимок.


Снимок галактики NGC 5866

Особенности звездного образования. Подобные структуры обычно появляются на ранних стадиях слияния галактик, но в данном случае отсутствуют следы деформации кольца, которые обычно появляются в такие периоды. Как правило, на подобных "фотографиях" галактики напоминают образования со спиральными рукавами или бесформенные туманности. Но в этом случае ученым удалось снять только плоский "край" NGC 5866.

Объяснить необычную структуру космического образования ученые пока не могут – "неудобное" положение галактики в пространстве затрудняет ее изучение.

Происхождение снимка. Spitzer сделал этот снимок в ходе "холодной" миссии, которая завершилась в 2009 году. Цветом маркируется свет, испускаемый в инфракрасном диапазоне с различными длинами волн. Голубой – для света с длиной волн 3,6 микрон, зеленый – 4,5 микрон, красный – 8 микрон. Голубой ореол вокруг пылевого диска выпускается звездами, которые составляют большую часть массы галактики.

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Теги: Техно Новости Техно Космос NASA
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