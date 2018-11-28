Ученые открыли "горячий Юпитер"

Ученые обнаружили новую экзопланету, которую назвали "горячим Юпитером". Она вращается вокруг молодой звезды F-типа HD 2685. Это удалось заметить, проанализировав данные телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Об этом пишет naked-science.ru.

Эта экзопланета обозначена как HD 2685b. Она размещена на расстоянии примерно 646 световых лет от Земли. Это небесное тело примерно в полтора раза больше и в 1,2 раза массивнее Юпитера.

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По словам ученых, эта новая система – это прибор "горячего Юпитера". Температура открытой экзопланеты составляет примерно 1800 градусов.

"Учитывая визуальную звездную величину материнской звезды, это одна из наиболее ярких из известных звезд с транзитным горячим Юпитером, также она является хорошим примером систем, которые в будущем может обнаружить TESS в течение начальной двухлетней миссии", – говорят ученые.

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