Ученые поменяли взгляд на формирование спиральных галактик

С каждым годом ученые узнают все больше о Вселенной. Особое внимание исследователи уделяют спиральным системам, подобным нашему Млечному пути. Последние серии наблюдений показали, что их закрученная форма объясняется не совсем так, как считалось ранее.

Исследование провели в рамках проекта SOFIA – мобильной обсерватории на борту Boeing 747, работающей на высоте 13 километров над поверхностью Земли. Астрономы измерили магнитные поля спиральной галактики NGC 1068 с помощью инфракрасного излучения. Позже они использовали полученные данные для создания комплексного изображения на основе фотографий с трех разных телескопов, сообщает Newsroom.

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Что обнаружили астрономы

Как оказалось, на изогнутую форму рукавов галактики влияют не только силы гравитации, но и магнитные поля. Последние располагаются на всем протяжении этих самых рукавов в соответствующих направлениях. Из полученных данных ученые сделали вывод, что силы гравитации влияют на магнитные поля. По словам астрономов, это подтверждает теорию волн плотности, согласно которой газ, пыль и звезды в системе не закреплены на одном месте, а постоянно двигаются, подвергаясь сжатию.



Соответствие магнитных полей к направлению рукавов галактики

Ученые отметили, что они впервые зафиксировали соответствие магнитных полей направлению галактических рукавов в таком масштабе. В будущем они продолжат наблюдать за магнитными полями в системах других форм, чтобы больше узнать о формировании спиральных систем.

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