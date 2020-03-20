Ученые предлагают отправить зонд к Оумуамуа – потенциального межзвездного объекта

Оумуамуа – потенциально первый межзвездный объект, замеченный человечеством. Ученые предложили его догнать и изучить. Объект в два раза длиннее Эйфелевой башни заметили осенью 2017 года через телескоп на Гавайях, который обычно охотится за астероидами. Похожий на сигару Оумуамуа летел мимо со скоростью более 95 тысяч километров в час. Он имел характеристики и астероида, и кометы.

Дальнейший анализ траектории и скорости показал, что Оумуамуа – в переводе с гавайского "скаут" – прилетел к нам из другой звездной системы, прошел Солнце, и уже направляется дальше в просторы космоса. Это лишило нас возможности изучить его подробнее. По крайней мере так считали ранее, отмечают исследователи из Project Lyra.

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Project Lyra

Всего через две недели после открытия Оумуамуа некоммерческая британская организация Initiative for Interstellar Studies объявила о начале проекта Лира (Project Lyra). Его целью стала организация миссии с попыткой догнать "скаута".

И вот они готовы представить обновленную версию плана миссии. По словам разработчика Адама Хибберта, они знают, "что такая миссия, по крайней мере теоретически, возможна."

В год астероид пролетает около 804 миллиона километров (расстояние от Земли до Юпитера). К концу 2030-х годов он уже войдет в межзвездное пространство.

Как догнать объект

Чтобы его догнать, авторы проекта предлагают использовать или Falcon Heavy от SpaceX, или Space Launch System от NASA. Чтобы успеть, аппарату придется воспользоваться притяжением Юпитера и Солнца.

Запустить аппарат предлагают уже в 2030 году, тогда он догонит Оумуамуа в районе 2049 года в точке в пять расстояний от Солнца до Плутона. Для сравнения, среди аппаратов рекордсменом по расстоянию есть Вояджер-1. За 40 лет он преодолел 24 миллиарда километров. Аппарату Лира нужно будет пролететь 32 миллиарда всего за 20 лет.

Ученые проекта уверены, что собранные с Оумуамуа данные могут "фундаментально изменить понимание нашего места во Вселенной."

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