Ученые разработали антибактериальное покрытие для смартфонов: детали
Дисплеи современных смартфонов нередко дополненные защитным покрытием, которое предотвращает появление царапин. Однако такое покрытие не предупреждает проблему загрязнения дисплея и появление различных бактерий.
Что известно о разработке
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Новая разработка ученых призвана не только защитить гаджеты от микробов, но и предоставить дисплеям дополнительные полезные свойства, сообщает 4PDA.
Специалисты Университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге создали прозрачное покрытие с функцией самоочистки, которое способно защищать экраны смартфонов от микроорганизмов.
Покрытия разработаны нами на основе оксида цинка и оксида олова. Мы показали, как можно оптимизировать химический состав материала, чтобы пленка из него стала прозрачной и имела очень высокие антибактериальные свойства, и при этом намертво держалась на поверхности стекла,
– сообщил журналистам один из авторов проекта Сергей Евстропов.
Новый материал обещает быть сравнительно недорогим, а технология нанесения его на стекло, по словам разработчиков, не является технически сложной.
Как это работает
Под воздействием света покрытия выделяет кислород, который разлагает органику – бактерии и жировые отпечатки пальцев. Слой толщиной 200-300 нанометров также может служить дополнительной механической защитой экрана.
Использование в медицине
Не менее важной называют исследователи возможность использования своей разработки в медицине. По словам профессора Николая Никонорова, уже начаты совместные разработки с Государственным оптическим институтом по совершенствованию волоконных эндоскопов, которые вводятся в тело пациентов для оценки состояния внутренних органов.
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С использованием нового вещества у врачей появится возможность доставлять активный кислород к раковым клеткам для их уничтожения.
Другие применения технологии
Есть и другие варианты применения материала – например, в составе краски для создания антибактериальных покрытий стен.
Дата появления на рынке
Дата возможного появления первых смартфонов с антибактериальным покрытием дисплея разработчиками не сообщается.
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