Ученые разработали литиевую батарею с ресурсом на 1,6 миллиона километров

Воспользовавшись своими прошлыми наработками, американские ученые разработали литий-ионную батарею, которая будет совмещать, казалось бы, несовместимые вещи: стабильность и высокую плотность энергии. При этом количество циклов заряда и разряда превысило 4 тысячи – этого хватит, чтобы электрокар с такой батареей проехал 1,6 миллиона километров.

Обычно производители аккумуляторов для электромобилей идут на компромисс между безопасностью и плотностью энергии. Если плотность очень высокая, есть шанс возгорания или даже взрыва. Но у безопасных материалов обычно низкая производительность. Решения, удовлетворяющее обоим требованиям, нет, рассказывает EurekAlert.

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Детали разработки

Ученые из Университета штата Пенсильвания решили пойти необычным путем. Они разделили свою стратегию на два этапа. И сначала создали очень надежную батарею из очень стабильных материалов.

На втором этапе они добавили мгновенный нагрев. Несколько лет назад ученые из этого коллектива разработали батарею способную нагреваться самостоятельно, чтобы решить проблему низкой производительности в холодном климате. С помощью электрического тока батарея нагревалась за секунды и получала мгновенный прирост реактивности. Такое же решение было использовано и сейчас.

Таким образом, в два шага ученые добились высокой надежности, когда батарея не используется, и высокой энергии, когда это необходимо.

Вопросы безопасности

Безопасность изобретения исследователи проверили с помощью испытания гвоздем. Элемент питания проткнули гвоздем и вызвали короткое замыкание, а затем проследили за температурой и напряжением. Разница в температуре составила 100 градусов Цельсия, а не 1000, как в обычной батареи.

А поскольку батарея сделана из стабильных материалов, то у нее долгий срок службы. Даже при 60 градусах Цельсия число циклов заряда и разряда превысило 4000 – это более 1,6 миллиона километров, которые может проехать электрокар с такой батареей.

Кстати, подобные батареи уже используют некоторые автопроизводители, в частности, BMW. Они были выбраны для питания парка электрокаров из 10 тысяч машин, которые будут развозить гостей на следующих зимних Олимпийских играх в Пекине.

Следующий шаг

Следующим проектом команды ученых будет разработка твердотельной батареи, которая, вероятно, будет также создана по этому же принципу.

К слову, другая команда инженеров из США разработала твердый полимерный электролит, который не боится возгораний – от действия высокой температуры он становится еще крепче.

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