Ученые решили главную проблему пользователей контактных линз

Японские ученые разработали контактные линзы, которые могут самостоятельно увлажняться. Пользователи отныне могут забыть о синдроме сухого глаза, который осложняет жизнь многим. При этом предложенное технологическое решение подойдет и для лечения других заболеваний глаз.

Представили разработку ученые из Университета Тохоку. Они разработали новый тип умных линз, которые способны самостоятельно увлажняться благодаря новому механизму. Он обеспечивает поддержание необходимого слоя жидкости между линзой и глазом.

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Как удалось достичь эффекта самостоятельного увлажнения

Исследователи использовали электроосмотический поток, который с помощью электрического поля заставляет жидкость течь по капиллярам. Таким образом ученые заставили жидкость слезного резервуара течь в противоположном направлении и омывать линзу изнутри.

Затем они изучили возможности для зарядки контактных линз и протестировали два типа аккумуляторов: магниево-кислородный и фруктозо-кислородный. Эксперименты показали, что система может питаться от обоих типов биобатареек, которые могут быть закреплены непосредственно на линзе.

Дальнейшая работа

Сейчас команда продолжает работу на усовершенствованием линз, которые должны стать более жесткими и энергоэффективными.

В будущем применение этой технологии можно расширить для терапии других проблем. Например, можно будет использовать метод для точечной доставки лекарств,

– отметили авторы.

Возможно, технологию можно будет использовать для лечения макулодистрофии – основной причины слепоты пожилых людей.

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К слову, недавно исследователи из сеульского Университета Ёнсе представили гибкую структуру контактных линз с аккумулятором, который можно заряжать беспроводным образом.

В конечном итоге специалисты создали линзу, которая измеряет уровень глюкозы в крови носителя и передает эти сведения с помощью светодиодного индикатора.

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