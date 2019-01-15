Ученые сделали прорыв в изучении черных дыр

Астрофизики определили линейную скорость частиц на возможном горизонте сверхмассивной черной дыры, что позволило им определить скорость вращения космического объекта. В этом ученым помогли наблюдения уничтожения сверхмассивной черной дырой звезды, которая проходила мимо.

Об этом сообщает Science.

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Скорость вращения частиц на горизонте событий черной дыры до сих пор с большим трудом поддавалась измерениям. Ранее ученым удалось определить скорости для некоторых черных дыр Млечного Пути, относящиеся к классу черных дыр звездной массы (от 5 до 30 солнечных), при помощи наблюдения регулярных изменений их рентгеновского излучения. Для сверхмассивных же черных дыр наблюдения ограничивались несколькими циклами изменений, что не давало возможности четко вывести значение скорости вращения.

В ноябре 2014 года при помощи сети телескопов под общим названием ASASSN (All-sky Automated Survey for Supernovae) астрономы заметили яркую вспышку света на расстоянии около 290 миллионов световых лет от Земли. Событие получило название ASASSN14-li и его классифицировали как результат приливного разрушения звезд (когда один объект разрушается другим, гораздо большим, посредством гравитационного воздействия). Явление произошло в непосредственной близости к сверхмассивной черной дыре, центру галактики PGC 043234.



Рентгеновское излучение от звезды, которую поглотила сверхмассивная черная дыра

Обнаружив вспышку, ученые задействовали в исследовании чувствительные к рентгеновскому излучению обсерватории NASA: Chandra и телескоп Нейла Гирлса Свифта, а также телескоп XMM-Newton. Ученые обнаружили, что остатки вещества звезды, закручиваясь к центру сверхмассивной черной дыры, сильно нагреваются и производят огромное количество рентгеновского излучения. Из них формируется протяженный акреционный диск, который до открытия ASASSN14-li не удавалось точно изучить.

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Наблюдение ASASSN14-li показало удивительную стабильность и периодичность (цикл вращения – чуть больше двух минут). Оно впервые дало возможность точно оценить линейную скорость вращения частиц на обозримом горизонте событий сверхмассивной черной дыры: зафиксировав, что диаметр горизонта событий примерно в 300 раз превышает земной.

Астрономы рассчитали, что скорость вращения огромна и составляет примерно половину от скорости света в вакууме (для сравнения , скорость вращения Солнца меньше скорости света в 150 тысяч раз). Причем точность этого измерения, по оценкам астрономов, очень большая, так как измерения проводились для 300 тысяч циклов вращения.

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