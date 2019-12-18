Ученые сделали важный шаг к созданию машин, способных "думать"

Международная команда специалистов разработала экспериментальное устройство, проявляющее свойства, аналогичные определенным функциям мозга. Если коротко, то разработка способна к обучению, запоминанию, забыванию, а также активности и сну.

Исследование, которым руководили ученые из Национального института материаловедения Японии, – один из первых шагов на пути к предоставлению компьютерам физической и функциональной схожести с мозгом, пишет Phys.org.

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Такие машины смогут решать задачи, недоступные современным компьютерам, и тратить при этом меньше энергии.

Эта система находится на грани порядка и хаоса. Устройство постоянно развивается и меняется, пытаясь имитировать человеческий мозг. Она реализует различные типы поведения, которые не повторяются,

- сказал Джеймс Гимзевски из Калифорнийского университета.

Как работает "цифровой мозг"

Созданоное учеными устройство состоит из серебряных нанопроводов со средним диаметром 360 нм. Они покрыты изоляционным полимером толщиной 1 нм. Само устройство – около 10 кв. мм в размере. Нанопроволока, которую вырастили на кремниевой подложке, формирует плотно переплетенную структуру, которая напоминает неокортекс – ту часть мозга, которая отвечает за высшую нервную деятельность: речь, восприятие, сознание.

От обычной электронной схемы эту наносеть отличает то, что электроны, движущиеся по ней, изменяют физическую конфигурацию цепи. Например, ток заставлял мигрировать атомы серебра внутри полимерной оболочки и образовывать связи там, где два провода накладываются друг на друга. Всего в системе было 10 миллионов таких соединений, аналогичных синапсам, с помощью которых соединяются и контактируют клетки мозга.



Созданная система проявляет свойства, схожие с мозгом

Подсоединив два электрода к этой системе, ученые увидели, что она проявляет характеристики, которые невозможно приписать отдельным частям системы. Это еще одна черта, которая делает ее похожей на мозг и непохожей на современные компьютеры.

После того как ток проходит сквозь сеть нанопроводов, связи между ними действуют еще до одной минуты, что напоминает процесс обучения и запоминания в мозгу. В других случаях связи обрываются сразу же после прекращения подачи тока, как в процессе забывания. А если подать меньше энергии, то устройство демонстрирует поведение, свойственное спящему мозгу, если исследовать его в аппарате МРТ.

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Для чего это понадобится

Метод, разработанный командой ученых, понадобится для производства новых типов аппаратного обеспечения, одновременно энергоэффективного и способного обрабатывать сложные наборы данных, которые бросают вызов пределам возможностей современных компьютеров.

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