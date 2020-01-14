Ученые создали новый тип роботов: способные к программированию живые машины

Программируемых "ксеноботов" создали из клеток африканской водной лягушки семейства шпорцевых американские ученые. Такие работы могут двигаться, переносить крошечные грузы, регенерировать себя и – в будущем – очищать океан и организм человека.

Инженеры-робототехники обычно предпочитают создавать человеку помощников из прочного и долговечного металла и пластика, но специалисты из Университета Вермонта и Университета Тафта отдают предпочтение биологическим тканям. В случае повреждения такие машины могут сами вылечить свои раны, а когда задача выполнена, они разрушаются и умирают так же, как любые живые существа, пишет Guardian.

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Новый тип роботов

Созданы такие работы из клеток кожи и сердца эмбрионов гладкой шпорцевой лягушки (Xenopus laevis), а стабильные структуры для них были разработаны на суперкомпьютере. Клетки кожи позволяют этим тварям сохранять свою форму, которая напоминает пузырь с четырьмя ногами, а клетки сердца – двигаться с каждым сокращением.

Это новый тип живых машин. Это не традиционные работы и не известный вид животных. Это новый класс артефактов: живой, программируемый организм,

– заявил Джошуа Бонгард, один из исследователей проекта.

Ученые назвали их ксеноботами. Испытания показали, что эти существа длиной в 1 мм живут несколько дней или даже недель, потребляя запасы эмбриональной энергии. В группах они плавают кругами и могут даже перемещать в центр чашки Петри небольшие гранулы. Чтобы уменьшить трение, некоторым из разновидностей были сделаны отверстия в туловище. Их же можно использовать как грузовой отсек для перевозки молекул.

Ксеноботы в действии:

На что способны "ксеноботы"

Такие способности не выглядят впечатляющими на фоне роботов, которые выполняют хирургические операции или акробатические номера, но надо помнить, что это всего лишь опытный образец программируемых живых машин. Их можно настроить для выполнения целого спектра задач, например, очистки водоемов от микропластика или человеческого организма от бляшек.

Другая полезная способность ксеноботов – регенерация. Разрезав одного из них почти пополам, ученые наблюдали, как он вылечился и отправился дальше по своим делам. А после выполнения своих задач эти живые машины превращаются в обычные безвредные мертвые клетки, которые не загрязняют окружающую среду.

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