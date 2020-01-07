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Ученые установили интересный факт о Венере

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На Венере есть действующие вулканы / space.com

Ученые из Университетской ассоциации космических исследований обнаружили потоки лавы, которые появились на планете Венера несколько лет назад. Это означает, что на планете существуют активные вулканы.

Как пишет Phys.org, таким образом Венера является вторым (после Земли) известным телом в Солнечной системе, на котором есть действующие вулканы.

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Как известно, еще в 1990-х годах NASA стало известно, что на Венере были вулканы и масштабные извержения лавы. Однако, до недавнего времени исследователи не знали, когда именно извергались вулканы планеты.

Что стало известно

Сейчас ученые провели новое исследование и воссоздали в лаборатории атмосферу Венеры. Таким образом им удалось проследить за тем, как минералы планеты меняются со временем.

Вчені встановили цікавий факт про Венеру
Атмосферу Венеры воссоздали в лаборатории

В результате, ученые пришли к выводу, что обнаруженные потоки лавы на Венере очень молодые, то есть, на ней до сих пор есть действующие вулканы.

Что известно о Венере?
Это вторая планета Солнечной системы. Период вращения вокруг Солнца составляет 224,7 земных суток. По размеру она почти такая же, как и Земля. Венера является третьим по яркости объектом на небе. Ее блеск уступает только блеску Солнца и Луны. Принадлежит к планетам, известным человечеству с древнейших времен.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Космос Новости Техно
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