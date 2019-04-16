Ученые уже дали имя черной звезде, фото которой сделали недавно

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Ученые назвали черную звезду
Ученые назвали черную звезду / National Science Foundation/Twitter

10 апреля ученые совершили очередной прорыв в изучении космоса. Эксперты проекта Event Horizon Telescope впервые в истории сумели сделать фото черной дыры. Теперь она получила собственное имя.

Как информирует Independent, имя черной дыре дал профессор филологии Ларри Кимура из Гавайского университета.

И теперь этот космический объект называется "Поуехи".

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Что означает название? Это – гавайское слово, означающее "украшен темным источником бесконечного творения". Именно это слово употребляли в гавайском эпохе "Кумулипо" говоря о сотворении мира. Там "По" определяется как глубокий темный источник бесконечного творения, а "уехи" – то, что удостоено красоты, свет.

"Получить привилегию дать гавайское название первоме научном подтверждению черной дыры очень важно для меня", – сказал профессор Ларри Кимура.

Как сделали уникальное фото. 10 апреля международное объединение ученых Event Horizon Telescope организовало прямую трансляцию во время которой удалось сделать фотографию черной дыры в центре нашей галактики.

По предположению ученых, масса дыры в 4 миллиона раз превышает Солнце. Чтобы сделать первое фото горизонта событий черной дыры, ученые объединили несколько радиотелескопов мира в один сверхмощный телескоп. Два телескопа были размещены на Гавайях. Поэтому право назвать сфотографированный объект дали гавайском профессору.

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Теги: Новости Техно Техно Космос
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