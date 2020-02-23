Ученые впервые сгенерировали по-настоящему случайные числа

Компьютеру непросто сгенерировать настоящую случайность, поскольку алгоритмы используют закономерности, которые можно отследить. Но если соединить машину с действительно непредсказуемым химическим процессом, как это сделали шотландские ученые, можно получать действительно случайные числа.

Как проходил эксперимент

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На практике это выглядело так: роботизированная система запустила сотни химических реакций, в результате которых возникли кристаллические структуры. Далее команда ученых наблюдает за их ростом, записывая огромное количество переменных: форму, размер, направление роста, цвет и расположение кристаллов. Снимки делаются каждые десять минут, изображения конвертируются в бинарный код.

В химической системе каждый раз, когда выполняется реакция, есть почти бесконечное число энергетически эквивалентных путей комбинации отдельных реагентов, что приводит к высокой неопределенности и энтропии. В точности тот же пройденный путь никогда не будет повторен,

– объяснили ученые из Университета Глазго.

Отсюда следует, что такая химическая система может служить хорошим способом генерации случайных чисел, пишет Science Alert.

Тест на дешифровку, разработанный Национальным институтом стандартов и технологий США, показал, что такая система превосходит результаты компьютерных генераторов псевдослучайных чисел.

Почему это важно

Сообщения, закодированные такими действительно случайными числами, оказались устойчивее к взлому, чем кодирование на основе алгоритмов случайности.

Следует отметить, что пока это всего лишь доказательство действенности идеи – практической ценности в нынешнем виде она не имеет. Мало кто может позволить себе робота, который обслуживает сотни химических экспериментов. В будущем ученые должны придумать, как упростить эту систему.

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