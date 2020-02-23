24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Ученые впервые сгенерировали по-настоящему случайные числа

- Читати новину українською
Кристальная система позволяет генерировать настоящую случайность / ntvd.media

Компьютеру непросто сгенерировать настоящую случайность, поскольку алгоритмы используют закономерности, которые можно отследить. Но если соединить машину с действительно непредсказуемым химическим процессом, как это сделали шотландские ученые, можно получать действительно случайные числа.

Как проходил эксперимент

Интересно: Новая технология позволит получить дешевое и чистое электричество из воздуха

На практике это выглядело так: роботизированная система запустила сотни химических реакций, в результате которых возникли кристаллические структуры. Далее команда ученых наблюдает за их ростом, записывая огромное количество переменных: форму, размер, направление роста, цвет и расположение кристаллов. Снимки делаются каждые десять минут, изображения конвертируются в бинарный код.

В химической системе каждый раз, когда выполняется реакция, есть почти бесконечное число энергетически эквивалентных путей комбинации отдельных реагентов, что приводит к высокой неопределенности и энтропии. В точности тот же пройденный путь никогда не будет повторен,
– объяснили ученые из Университета Глазго.

Отсюда следует, что такая химическая система может служить хорошим способом генерации случайных чисел, пишет Science Alert.

Тест на дешифровку, разработанный Национальным институтом стандартов и технологий США, показал, что такая система превосходит результаты компьютерных генераторов псевдослучайных чисел.

Почему это важно

Сообщения, закодированные такими действительно случайными числами, оказались устойчивее к взлому, чем кодирование на основе алгоритмов случайности.

Следует отметить, что пока это всего лишь доказательство действенности идеи – практической ценности в нынешнем виде она не имеет. Мало кто может позволить себе робота, который обслуживает сотни химических экспериментов. В будущем ученые должны придумать, как упростить эту систему.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Блины на Масленицу: простой рецепт приготовления
сегодня
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Разработки
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
22 февраля 13:05 Кто такая Лиза Су: женщина в мужском бизнесе и глава корпорации AMD
Анастасія Можаровська
21 февраля 10:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
Анастасія Можаровська
20 февраля 16:02 Дополненная и виртуальная реальности: что это такое и какое влияние на мозг
Ірина Полицька
20 февраля 10:05 Как заблокировать номер телефона на Android и iOS: советы
Назар Токар
18 февраля 10:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
Анастасія Можаровська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук