Ученые впервые в истории попытаются изменить курс астероида

Полигоном для испытания рискованной технологии станет двойной астероид Дидим. Для Земли он не опасен, однако уникальная попытка скорректировать его курс даст ученым много полезной информации.

Операция будет непростой, поскольку до сих пор человечество не посылало миссии к таким небольшим космическим объектам, отмечает Engadget.

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Европейское космическое агентство одобрило проведение миссии, цель которой – понять, можно ли изменить траекторию опасного для Земли астероида. В ходе эксперимента стоимостью 320 миллионов долларов ESA совместно с NASA отправит к астероиду Дидим несколько космических аппаратов.

Как будет проходить миссия

В 2021 году NASA столкнет свой зонд DART с небольшим спутником Дидим на скорости 21 436 километров в час. Процесс столкновения запишет итальянский спутник LICIACube. Через несколько лет на двойной астероид прибудет аппарат ESA Hera с двумя небольшими спутниками-кубсатами. Они должны оценить размеры ударного кратера и измерить массу астероида-спутника.

Смоделированная презентация миссии:

Что это даст

Исследователи надеются, что миссия предоставит ценную информацию о том, как столкновение с астероидом влияет на его движение. Возможно, однажды эти данные позволят разработать эффективную методику отклонения астероидов, которые несут потенциальную угрозу для нашей родной планеты.

За запуск зонда DART будет отвечать компания SpaceX. Именно она предложила NASA наиболее выгодные условия – 61 миллион долларов.

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