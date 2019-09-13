Ученые выяснили новые детали о черной дыре в нашей галактике

Астрономы из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что сверхмассивная черная дыра Стрелец А, которая располагается в центре Млечного Пути, поглощает чрезвычайно много вещества.

Как пишет Naked science, ученые пока не знают, почему это происходит.

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Ученые провели ряд наблюдений за Стрелком А и заметили яркий свет. Сначала они решили, что это звезда S0-2, расположенная близко к объекту. Но впоследствии поняли, что свет исходило именно от черной дыры. Ученые продолжили наблюдения за объектом и собрали 133 ночи наблюдений.

Сравнив яркости, измеренные с полученными ранее, ученые пришли к выводу, что яркость Стрелка А в инфракрасном диапазоне значительно увеличилась. Поэтому черная дыра в центре Млечного Пути поглощает все больше вещества.

О чем это свидетельствует. Согласно одной из гипотез, когда S0-2 приблизилась к черной дыре, она передала центру галактики большое количество газа. Через расстояние между объектами газ достиг черной дыры только в этом году.

Еще одна гипотеза заключается в том, что увеличение яркости состоялось из-за гибели крупных астероидов, которые были втянуты в черную дыру.

Что такое черная дыра?

Это объект, который создает столь мощную силу тяжести, что никакие быстрые частицы не могут покинуть его поверхность. Эти объекты поглощают даже свет.



О черных дырах известно крайне мало, ведь ученым сложно за ними наблюдать. Прорыв в изучении этих объектов состоялся 10 апреля этого года, когда ученые впервые в истории смогли сфотографировать черную дыру.

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