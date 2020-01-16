Ученые выяснили тайну загадочного объекта, пролетевшего над Японией

Японские астрономы наконец выяснили тайну загадочного "огненного шара", который пролетел над Японией 29 апреля 2017 года. На самом деле это был фрагмент околоземного астероида.

Как пишет Phys.org, только сейчас ученым удалось раскрыть тайну. Этот объект был намного более ярким и медленным, чем другие подобные объекты.

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Что было на самом деле

Ученые установили, что орбита этого "огненного шара" совпадает с орбитой околоземного астероида 2003 YT1. Поэтому он может быть его родительским телом.

Астероид 2003 YT1 открыли в 2003 году. В прошлом он был активным и выбрасывал в окружающее пространство частицы пыли. Одной такой частицей и был объект, который сгорел в атмосфере Земли в 2017 году.

Орбита и состав "огненного шара" свидетельствуют о том, что он был частью именно 2003 YT1.

Что будет дальше с астероидом

Ученые предполагают, что это небесное тело может розвалиться на части, а его обломки могут долететь до Земли. Это случится в ближайшие 10 миллионов лет. Если прогнозы ученых оправдаются, то эти осколки будут нести потенциальную угрозу нашей планете.

Обломок, который долетел до Земли в 2017 году, не нес опасности, ведь его диаметр составлял всего несколько сантиметров. Небесные тела подобного размера сгорают в атмосфере прежде, чем могут достичь поверхности Земли.

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