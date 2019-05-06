Ученые выведут трансплантологию на новый уровень

Недавно израильским ученым удалось напечатать на 3D-принтере первое в мире живое сердце. Теперь же ученые создали запутанные сосудистые сетки, которые способны имитировать природные “тоннели” для крови, лимфы и других жизненно необходимых жидкостей.

Детали исследования. Как сообщает SlashGear, в ходе исследования биоинженеры создали гидрогелевую модель воздушного мешка, что имитирует легкие, у которого дыхательные пути доставляют кислород в кровеносные сосуды.

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Также специалисты провели эксперименты на мышах, которым были имплантированы бионапечатанные конструкции с использованием клеток печени.

Исследователи отмечают, что одним из величайших препятствий к созданию функциональных заменителей тканей была неспособность напечатать сложную сосудистую сеть, которая служит для транспортировки питательных веществ внутри организма.

Как работает новый 3D-имплант – смотрите видео

Особенности нового импланта. Сотрудники Университета Райса утверждают, что разработанные ими органы содержат независимые сосудистые сети – кровеносные сосуды в легких и желчных протоках и кровеносные сосуды в печени. Эти сети перепутаны как физически, так и биохимически, а их архитектура связана с функцией тканей.

Перспективы. Конечной целью команды биоинженеров является возможность биопечати здоровых и функциональных органов с использованием собственных клеток пациента. Как результат, при их пересадке у человека не должно возникать отторжения. Также это устраняет потребность в донорах.

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