Ученые зафиксировали очень яркую вспышку черной дыры

В апреле и мае этого года на ближайшей к Земле черной дыре астрономы зафиксировали самые яркие вспышки. Группа астрономов уже опубликовала соответствующее исследование.

Как известно, до сих пор ученые имеют лишь теоретические доказательства о черных дырах. Ведь исследовать на практике дыры пока невозможно – все они расположены слишком далеко.

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Несколько месяцев назад астрономы, работающие над проектом Event Horizon Telescope, опубликовали фото тени черной дыры в центре галактики M87.

Что известно о вспышке на черной дыре? Черные дыры испускают радиоактивные волны энергии, что-то похожее на вспышки на Солнце. Эти волны можно зафиксировать, чтобы лучше изучить природу возникновения и развития черных дыр.

Как удалось зафиксировать вспышку. Ученые с помощью группы телескопов VLT в чилийской пустыне Атакама и обсерватории Кека на Гавайских островах сумели зафиксировать самые яркие вспышки сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Расстояние этой дыры до нашей планеты составляет примерно 26 тысяч световых лет.

Эти вспышки по яркости превышают предыдущий исторический рекорд примерно в два раза. Данные вспышки вызваны действием радиации из черной дыры.

Что такое черная дыра?

Это объект в космосе, который создает настолько мощную силу притяжения, что никакие сколь угодно быстрые частицы не могут покинуть его поверхность, даже свет. Из-за того, что ученые не могут физически их изучить, даже с помощью роботов, про черные дыры до сих пор известно очень мало.

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