Учёные представили революционно новый способ беспроводной зарядки

Группа учёных из Массачусетского технологического института (MIT) предложила своё решение "вечной" батарейки, которая получает энергию с Wi-Fi. В качестве источника электричества устройство использует в том числе повсеместно распространённое Wi-Fi излучение, получая питания для подключенного к нему устройства буквально из воздуха.

Решение выполнено на гибкой подложке и представляет собой вариант антенны со встроенным выпрямителем (диодом), говорится на официальном сайте MIT.

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Как работает новая разработка? Обычно для таких антенн в качестве выпрямителя используется диод Шоттки из арсенида галлия (это диод с переходом металл-полупроводник, тогда как обычные диоды используют полупроводниковые переходы). Он превращает высокочастотное колебание с антенны в выпрямленный постоянный ток. Но это в прямом смысле жесткое решение.



Новый способ зарядки очень гибкий и подходит к медицинским чипов

Сделать диод Шоттки гибким ученые из MIT смогли, когда за его основу взяли дисульфид молибдена (MoS2). Этот материал демонстрирует полупроводниковые свойства при толщине всего в три атома. В сочетании с металлическим напылением и специальным компаундом удалось создать самый тонкий диод с необходимыми для работы параметрами.

Откуда можно получить энергию? В частности, решение позволило открыть для добычи энергии диапазон до 10 ГГц. Предложенным способом энергию можно добывать из Wi-Fi, Bluetooth и излучения базовых станций сотовой связи.



Точная дата запуска разработки в массовое производство не сообщается

Для чего может знобитися разработка? В лаборатории исследовательская антенна со встроенным выпрямителем из дисульфида молибдена показала эффективность около 30%, получив из сигнала Wi-Fi мощностью 150 мкВт электроэнергии на 40 мкВт.

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Этого вполне может хватить для питания маломощного микрочипа или датчика мониторинга среды в городской инфраструктуре IoT, а также медицинских датчиков или имплантов. В последнем случае значительно снижается риск для пациента по сравнению с использованием литий-ионных аккумуляторов.

В идеале вы не захотите использовать батареи для питания этих систем, ведь при утечке лития пациент может умереть,

– сообщил инженер из Технического университета Мадрида Хесус Грааль.

Перспективы и дата коммерческого запуска. Сейчас изобретатели работают над созданием более крупных антенн и повышением эффективности имеющихся прототипов. Сроки коммерческого запуска разработки не называются.

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