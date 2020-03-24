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Удаленная работа существенно сказывается на продолжительности рабочего дня, – Bloomberg

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Переход на удаленную работу существенно сказался на продолжительности рабочего дня. Об этом свидетельствуют данные VPN-провайдера NordVPN Teams. В среднем, рабочий день вырос на 2 часа.

Как передает издание Bloomberg, работники экономят время на то чтобы добраться на работу, однако, тратят это "сэкономленное время" на рабочий процесс. 

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Цифры

По данным провайдера, в США средняя продолжительность рабочего времени выросла аж на 3 часа (+ 40%) – с 8 до 11 часов.

Также увеличение продолжительности рабочего дня зафиксировали в Великобритании, Франции, Испании и Канаде. Здесь увеличение произошло примерно на два часа – с 8 – 9 до 10 – 11 часов.

В Дании, Нидерландах, Бельгии и Австрии работники начали проводить время за работой на час дольше – с 9 до 10 часов.

Исключением стала лишь Италия, где рабочий день остался восьмичасовым.


Во время карантина люди начали перерабатывать/ Bloomberg

Почему работают дольше

Исследователи предполагают, что увеличение рабочего дня происходит преимущественно потому. что работники приступают к работе раньше. Однако, завершают работу тогда же, когда завершали ее в офисе.

При этом им не нужно добираться домой, поэтому они очень быстро переключаться в домашний режим.

Как известно, практически по всей Европе и США введены ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Многие компании перевели своих работников на удаленную работу. Многие украинцы также работают удаленно. Сейчас карантин в нашей стране ввели до 3 апреля. Но растущее число новых больных (по состоянию на вечер 24 марта у нас 100 больных), становится очевидным, что карантин будет продлен.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Техно Техно IT-бизнес
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