Ухань после коронавируса: Xiaomi официально открыла свой фирменный магазин в городе

Компания Xiaomi официально подтвердила, что их фирменный магазин в Ухане возобновил свою работу. Долгое время он был закрыт в связи с введением жесткого карантина в городе.

Как передает Gizchina, фирменный магазин Xiaomi был закрыт 76 дней, а теперь работает, правда с дезинфекцией и регулярным измерением температуры.

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Кроме того, компания возобновила работу своей штаб-квартиры в Ухане.

Некоторые ограничения остаются

Xiaomi говорят, что после официального возобновления работы в этой штаб-квартире тоже будут внедрять более жесткие меры по предотвращению возможных заражений.

Большинство сотрудников офиса Xiaomi в Ухане – инженеры, и ни один из 2 тысяч сотрудников не заразился вирусом.

Следовательно, должны будут пройти период изоляции, а также всем работникам будут делать тесты на COVID-19 перед началом работы. После этого каждый день всем будут проверять температуру: и сотрудникам, и клиентам.

Конечно, все сотрудники получают предметы первой необходимости для защиты – это две маски для лица, дезинфицирующее средство и антибактериальное дезинфицирующее средство для рук.

Также сотрудникам запрещено заходить в офисный лифт больше чем по пять человек. При этом стоять в лифте можно только согласно специальным отметкам на полу.

Ситуация в Ухане

Город закрыли на карантин 23 января. После этого 10 недель в городе, и в этой провинции в целом, ввели жесткий карантин. Однако, сейчас в Китае количество случаев заражения существенно снижается. Поэтому 29 марта Китай официально сообщил об остановке эпидемии коронавируса в стране.

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