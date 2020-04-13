Ухань после коронавируса: Xiaomi официально открыла свой фирменный магазин в городе
Компания Xiaomi официально подтвердила, что их фирменный магазин в Ухане возобновил свою работу. Долгое время он был закрыт в связи с введением жесткого карантина в городе.
Как передает Gizchina, фирменный магазин Xiaomi был закрыт 76 дней, а теперь работает, правда с дезинфекцией и регулярным измерением температуры.
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Кроме того, компания возобновила работу своей штаб-квартиры в Ухане.
Некоторые ограничения остаются
Xiaomi говорят, что после официального возобновления работы в этой штаб-квартире тоже будут внедрять более жесткие меры по предотвращению возможных заражений.
Большинство сотрудников офиса Xiaomi в Ухане – инженеры, и ни один из 2 тысяч сотрудников не заразился вирусом.
Следовательно, должны будут пройти период изоляции, а также всем работникам будут делать тесты на COVID-19 перед началом работы. После этого каждый день всем будут проверять температуру: и сотрудникам, и клиентам.
Конечно, все сотрудники получают предметы первой необходимости для защиты – это две маски для лица, дезинфицирующее средство и антибактериальное дезинфицирующее средство для рук.
Также сотрудникам запрещено заходить в офисный лифт больше чем по пять человек. При этом стоять в лифте можно только согласно специальным отметкам на полу.
Ситуация в Ухане
Город закрыли на карантин 23 января. После этого 10 недель в городе, и в этой провинции в целом, ввели жесткий карантин. Однако, сейчас в Китае количество случаев заражения существенно снижается. Поэтому 29 марта Китай официально сообщил об остановке эпидемии коронавируса в стране.
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