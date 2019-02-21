Уязвимость WinRAR поставила под угрозу данные 500 тысяч пользователей

Один из самых загружаемых архиваторов в истории – WinRAR. Однако такая популярность часто делает его мишенью для хакеров: под угрозой оказались сотни миллионов владельцев копий знаменитого приложения.

Как сообщает 4PDA, эксперты компании Checkpoint Research, которая работает в сфере IT-безопасности, опубликовали отчет о найденной уязвимости в коде архиватора WinRAR.

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По словам аналитиков, обнаруженный эксплойт позволяет злоумышленникам разместить вредоносный файл со склада архива формата ACE непосредственно в папку автозагрузки Windows, обходя при этом необходимость запуска приложения с повышенными привилегиями. "Слабым звеном" приложения оказалась библиотека UNACEV2.dll, которая не получала обновлений с 2005 года.

По данным портала ZDNet, поставщики эксплойтов уже проявили интерес к покупке уязвимостей в утилите сжатия файлов в прошлом году, предлагая заплатить до 100 000 долларов за инструмент удаленного выполнения кода в WinRAR, 7-Zip, WinZip (Windows) или tar (в Linux).

В коде утилиты WinRAR обнаружили опасную уязвимость

Аналитики утверждают, что в течение последних 19 лет риска заражению подверглось более 500 миллионов пользователей WinRAR.

Поскольку исходный код библиотеки оказался утерян, разработчики архиватора приняли решение отказаться от поддержки потенциально опасного формата и удалили соответствующие файлы в новой версии программы. Пользователям WinRAR рекомендуется перейти на версию 5.70 beta 1, доступную для скачивания на официальном сайте.

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