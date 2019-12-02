Ukr.net не работал: что известно о сбое в работе почты и сайта

Ориентировочно с 10 утра понедельника, 2 декабря, со всеми сервисами ukr.net произошел сбой. Пользователи не имели возможности зайти на сайт, не работала почта и сервис погоды Sinoptik.

Сейчас все сервисы ukr.net работают стабильно.

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По словам главного редактора издания Internet.ua Дмитрия Сизова, сбой произошел из-за того, что дата-центр компании был полностью обесточен.

Временно не работает сервер ukr.net. Причина уже известна: отсутствие входного электропитания на входе в дата-центр по всем основным и резервным каналами. Технические специалисты занимаются решением этой проблемы. У пользователей временно нет доступа к почте ukr.net, Sinoptik и ряду других ресурсов,

– написал Дмитрий Сизов в Facebook.

Что известно об ukr.net?

Это один из самых популярных новостных интернет-сервисов в Украине. Также входит в топ-25 всех сайтов украиноязычного сегмента сети. По состоянию на июнь 2018 года занимает 12 место по посещаемости (28% украинских пользователей).

Краткая история ukr.net:

1998 – основан веб-портал UKR.NET.

2000 – открыта бесплатная регистрация электронной почты Freemail.ukr.net (с 2017 года – Почта @ukr.net).

17 октября 2007 – вышла украиноязычная версия портала.

14 июля 2009 – почтовый сервис FreeMail стал доступен также с мобильного телефона.

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