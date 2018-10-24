Украина как полигон – эксперт объяснил, почему нас так часто атакуют хакеры

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Почему Украину часто атакуют хакеры
Почему Украину часто атакуют хакеры / Фото из открытых источников

В Украине постоянно растет количество глобальных кибератак. Это может быть связано с тем, что хакеры используют нашу страну будто бы некий полигон, тестируя здесь свой арсенал кибер-оружия.

Такое мнение озвучил старший исследователь угроз Лаборатории ESET Роберт Липовский в интервью изданию УНИАН.

"Основная гипотеза – что Украина используется как тестовая площадка группами хакеров. На вашей стране они тестируют свой арсенал кибер-оружия перед тем, как применить его против других стран, всего мира", – считает Липовский.

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Правда, он добавил, что хакеры атакуют Украину еще и из-за геополитической ситуации в стране.

При этом он также отмечает, что причиной хакерских атак является также плохо налаженная безопасность и недостаточная киберграмотность пользователей.

"Безопасность в любой стране или компании могла бы быть лучше, везде есть, что улучшать. Сложно сравнивать уровень цифровой информационной безопасности Украины с другими странами. Нужно продолжать искать ответ на вопрос: "почему Украина – цель?". Но виноваты в этом хакеры, это они выбирают жертву. А не украинские пользователи, правительство или компании", – считает эксперт.

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Теги: Техно хакеры Интернет Хакерская атака
Источник: Техно
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