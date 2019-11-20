Украина разработала аппарат для изучения Луны: видео проекта

Украинское конструкторское бюро "Южное" разработало космический лендер для исследований поверхности Луны и доставки на естественный спутник Земли груза.

Как передает пресс-служба КП "Южное", космический аппарат презентовали на Dubai Airshow 2019 (международная авиационно-космическая выставка в Дубае).

К теме: На шаг ближе к пилотируемым миссиям: SpaceX провела успешные испытания корабля Crew Dragon

Детали о луноходе

Аппарат создают для исследований поверхности Луны. Согласно проекту, он может доставить на спутник до 150 килограммов полезного груза. В целом предусмотрено, что лендер может сделать три перелета с научным оборудованием.

"В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне", – говорят в бюро.

На Dubai Airshow 2019 впервые показали макет лунного лендера в масштабе 1:5.

Украинский аппарат для изучения Луны: видео

Что известно о КБ "Южное"?

Это украинское предприятие, разрабатывающее боевые ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Для создания техники бюро работает совместно с Южным машиностроительным заводом и другими смежными предприятиями.



Предприятие разработало такие ракеты-носители, как "Космос", "Интеркосмос", "Циклон-2", "Циклон-3". Они были созданы на базе боевых ракет, вывели на орбиты искусственных спутников более 1100 космических аппаратов, сыграв значительную роль в освоении космического пространства.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно