Украина сможет насладиться разноцветным метеорным потоком: детали

В ночь на 21 октября жители земли, в том числе и украинцы, будут наблюдать за удивительным явлением – метеорным потоком Ориониды, который как раз в это время достигнет своего пика.

Как говорят ученые, осенний метеорный поток считается быстрым и ярким, хотя и не самым интенсивным. Средняя мощность ежегодного звездопада Ориониды обычно не превышает 10-15 метеоров, но сила потока в 2018-м достигнет 20-25 метеоров в час.

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В земную атмосферу, частицы метеорного потока Ориониды врезаются на скорости около 66 километров в секунду. Конечно метеоры Ориониды, яркость которых достигает +2,5 m звездной величины, имеют белый цвет, но иногда среди них встречаются также красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые. Ориониды, как и все другие метеорные потоки, порожденные кометами. В частности, звездопад Ориониды породила знаменитая комета Галлея, как и весенний метеорный поток Аквариды. Располагается радиант метеорного потока Ориониды в созвездии Орион, откуда и происходит название звездопада,

– описывают явление ученые.

Наблюдать Ориониды ежегодно можно в период с 2 октября по 7 ноября – кульминации метеорный поток достигает 21-22 октября.

Метеорный поток Ориониды: смотрите видео

Заметим, что лучше всего за звездопадом наблюдать с полуночи и до рассвета. Собственно самый яркий поток можно будет увидеть в северном полушарии Земли, в том числе и в Украине.

Специалисты рекомендуют наслаждаться звездопадом за городом, вдали от городских огней, где Ориониды можно увидеть невооруженным глазом. Если же вы хотите увидеть наиболее яркие метеоры, смотреть нужно не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки. Лучше всего видно звезды будет уже под самое утро, поэтому оденьтесь теплее.

К слову, астрологи предупреждают, что в период звездопада люди могут испытывать эмоциональное напряжение, поэтому рекомендуют сдерживать все свои негативные эмоции.

К слову, недавно в японском городе Комаки осколок метеорита упал прямо на крышу жилого дома, а другие куски оставили в земле выжженные следы.