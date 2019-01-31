Украина в десятке стран Европы по количеству IT-специалистов

Украина попала в 10 стран Европы по количеству специалистов, работающих в сфере IT. Так, в 2018 году в нашей стране работали 184 тысячи 700 разработчиков программного обеспечения.

Такие данные опубликованы в отчете о состоянии европейской технической индустрии State of European Tech. При этом в 2017 IT-специалистов в Украине было меньше на 12 тысяч работников.

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Наибольшее количество IT-шников работает в Германии. Там, в 2018 году насчитали 851 тысяча специалистов. На втором месте – Великобритания - 83 500 специалистов IT. А тройку лидеров замыкает Франция – 491 800 работников.

Украина в этом рейтинге занимает 9 строчку. А на 10 месте оказалась Швеция – 166 тысяч работников. Интересно, что в этой стране, а также в Нидерландах за последний год прослеживается уменьшение количества IT-специалистов.

Рейтинг стран Европы по количеству IT-специалистов

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